Tischtennis Grevenbroicher verpassen Chance

„Nach 0:6 geht in so einem Spiel einfach im Normalfall nichts mehr. Es ist etwas schade, dass das Spiel so schnell quasi schon entschieden war“, sagte BW-Kapitän Janos Pigerl, der vor allem mit seiner eigenen Leistung haderte: „Unser Doppel war schon grottenschlecht und bei mir setzte sich das dann auch in den Einzelpartien fort.“ Dennoch bewiesen die BW-Akteure Kampfgeist. Vor allem René Holz überzeugte mit zwei Siegen in der Mitte. Gegen David Pfabe und Alexander Sahakiants gewann er jeweils im Entscheidungssatz. Im Spitzenpaarkreuz gewannen Ken Julian Oberließen (3:2 gegen Jan Lüke) und Heinrich Walter (3:1 gegen Jamal Oudriss) jeweils ein Einzel, und im unteren Paarkreuz holte Valerian Stoll einen Zähler gegen Fabian Wahl (3:1). Noch bis kurz vor dem Spiel war der Einsatz von Oberließen wegen Knieproblemen fraglich. Durch die Niederlage ist der Kontakt zu den bestplatzierten Teams der Liga abgerissen, dennoch stehen die Blau-Weißen auf Platz vier noch glänzend da.