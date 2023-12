Floorball-Bundesliga DJK Holzbüttgen ist vor den Red Hocks Kaufering auf der Hut

Nicht die erste Vergleich in dieser Saison. Am vierten Spieltag beendete Holzbüttgen mit dem 9:6-Erfolg vor heimischem Publikum die schwarze Serie zum Start mit drei Niederlagen in Folge. Auf eine besinnliche Adventsreise in den oberbayerischen Landkreis Landsberg am Lech stellt sich Nationalspieler Nils Hofferbert in seinem zweiten Einsatz nach seiner Rückkehr aus Schweden indes nicht ein. „Wer glaubt, dass es gegen den Tabellenletzten ein Spaziergang wird, täuscht sich gewaltig. Wir werden für diese drei Punkte hart arbeiten müssen.“ Zudem, fügt er an, sei das Sportzentrum immer ein Hexenkessel. Das kann Kapitän Dennis Schiffer nur bestätigen: „Die Fahrt nach Kaufering ist immer ein Trip der intensiven Gefühle. Eine strapaziöse Reise auf der einen Seite, ein starker Gegner mit lautem Publikum auf der anderen Seite.“ Was zu tun ist, weiß er darum genau: „Hier gilt es, einen kühlen Kopf zu bewahren und aufmerksam zu bleiben, gerade wenn es mal emotionaler wird“.