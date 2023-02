Persönlich Trainer hat seinen Torriecher behalten

Neersbroich · Wenn Not am Mann ist, springt Oliver Glogau mit 53 Jahren in Neersbroich noch ein. Am Wochenende gelang ihm in der Kreisliga A Mönchengladbach/Viersen mal wieder ein Treffer.

28.02.2023, 04:50 Uhr

Oliver Glogau trainiert die SF Neersbroich. Foto: Fupa

Von Noah Knothe