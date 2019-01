Handball: Srdjan Predragovic verlässt die Vikings

Düsseldorf Der bosnische Nationalspieler kehrt zurück zum HC Linz.

Auch Srdjan Predragovic wird in der Rückrunde nicht mehr für die Rhein Vikings in der 2. Handball-Bundesliga spielen. Der bosnische Nationalspieler, der auf Leihbasis vom Erstligisten aus Göppingen für diese Saison am Rhein stationiert worden war, war in der Saisonvorbereitung lange verletzt gewesen, blieb darum weit unter seinen eigenen Erwartungen und möchte nun zur Form der vergangenen Saison zurückfinden, die er beim HC Linz als österreichischer Torschützenkönig abgeschlossen hatte. Zu seinem alten Verein kehrt er auch wieder zurück. Dazu Vikings-Geschäftsführer Daniel Pankofer: „Mit einer guten Rückrunde bei einem anderen Verein möchte sich Srdjan für Göppingen empfehlen. Auch wäre es hier angesichts unserer derzeitigen Situation fatal, dem jungen Spieler die Zukunft zu verbauen.“