Fußball: Vorrunde A: Bayer Dormagen gibt sich keine Blöße

Dormagen Der TSV Bayer Dormagen ließ im Vorrundenturnier zur Hallenkreismeisterschaft nichts anbrennen und marschierte ohne Punktverlust durch die Gruppe A.

Im reinen Gruppenmodus ohne Finalspiele sicherte der SSV Delrath durch einen 4:2-Erfolg über den FC Zons im vorletzten Spiel des Turniers Rang zwei. Trabzonspor Dormagen und Germania Grefrath belegten die Plätze vier und fünf, wobei Delrath und Trabzonspor jeweils vom direkten Vergleich profitierten. Die Sieger vom TSV hatten sich bereits in der Vorwoche beim Turnier in Niederaußem die Form für den Kick in eigener Halle verschafft, aber gleichzeitig auch die Schattenseiten des Hallenfußballs erfahren. Bek Osaj (Nase) und Maurice Wieworra (Sprunggelenk) mussten am Sonntagvormittag verletzungsbedingt passen, doch auch ohne die beiden torgefährlichen Akteure wusste die Mannschaft von Coach Frank Lambertz auf kleinem Feld zu überzeugen. Neun erzielte Tore reichten zur vollen Ausbeute von zwölf Punkten – und zur Freude des Trainers verteilten sich die Treffer auf den gesamten mitgebrachten Kader. „Das ist doch schön zu wissen, dass man nicht von einem einzelnen Goalgetter abhängig ist“, äußerte sich Lambertz zur gezeigten Leistung seiner Schützlinge, die nun in Anbetracht der am übernächsten Wochenende in Grevenbroich anstehenden Endrunde weitere Einheiten in der Halle erwarten dürfen.