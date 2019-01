Fussball : Auch zweiter Kaarster Anzug sitzt

Neuss Vorrunde F: Die Zweitvertretung der SG schlägt im Endspiel die DJK Novesia.

Von Felix Strerath

Die SG Kaarst hat in der Vorrunde F das Ticket für die Endrunde gelöst. Normalerweise ein klassischer Favoritensieg, doch der Bezirksligist schickte seine zweite Mannschaft an den Start.

Adrian Dilbens, Trainer der Erstvertretung, hatte Pedrag Stojkovic, Coach von Kaarst II, darum gebeten, zu übernehmen: „Die Erste hat momentan zu viele Verletzte. Das Risiko wäre zu groß gewesen.“ Trotzdem setzte sich Kaarst in einer Gruppe mit dem VfR Neuss (4:2) und dem SV Hemmerden (2:0) souverän durch. Platz zwei ging an den VfR. In der anderen Gruppe holte sich Gastgeber DJK Novesia den Sieg. Ein knapper 1:0-Erfolg gegen Weißenberg reichte den Reuschenbergern zum Halbfinaleinzug. Dort war für die Jungs von Trainer Frank Förster allerdings Endstation. Gegen Kaarst war sein Team chancenlos . Im anderen Halbfinale setzte sich Novesia knapp mit 1:0 gegen den VfR Neuss durch.



Wie erwartet lautete das Finale also SG Kaarst gegen die DJK Novesia: Die Motivation bei der Truppe von Trainer Pedrag Stojkovic war enorm: „Die Jungs haben ja sonst nie die Möglichkeit, die Kreishallenmeisterschaft zu spielen.“ Den ersten Treffer im Finale erzielte allerdings Nico Lingweiler für Novesia. Nach der Pause drehte Kaarst dann auf. Die Neusser konzentrierten sich lediglich darauf, ihren Vorsprung über die Zeit zu bringen und Kaarst drängte auf den Ausgleich. Nach nur drei Minuten war es dann Florian Liebich, der zum 1:1 traf. Nur zwei Minuten später markierte Marcel Vonnahme zum 2:1-Siegtreffer. Alle Versuche der Novesia scheiterten an SG-Keeper Thorsten Hein. Die Freude über den Einzug in die Endrunde war auf Seiten der Kaarster groß. Stojkovic bilanzierte strahlend: „Das war richtig geil! Es hat tierischen Spaß gemacht.“ Sein Gegenüber Sa Franciamore von der DJK Novesia gestand: „Wir waren am Ende zu platt.“ Und weiter: „Wir wären auch gerne zur Endrunde gefahren.“