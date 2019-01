Eishockey: Imports schlagen den Neusser EV

Neuss Regionalligist unterliegt der Soester EG deutlich mit 3:8.

(K.K.) Woche für Woche das gleiche Bild: Der Regionalligist Neusser EV spielt im Rahmen seiner Möglichkeiten ansprechendes Eishockey, aber die jeweils zwei Ausländer im Team des Gegners entscheiden die Partie zugunsten der Konkurrenz. So auch in Soest. Die gastgebende Eislaufgemeinschaft gewann mit 8:3 (2:1, 4:1, 2:1), wozu der Tscheche Martin Benes allein fünf Treffer beisteuerte. Für den NEV war es die achte Niederlage in Folge. Die Soester EG rangiert vor Neuss auf dem siebten Tabellenplatz, hat aber nun schon 15 Punkte Vorsprung.