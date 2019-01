Handball: Ehemaliger Vikings-Geschäftsführer verklagt Stadt Düsseldorf 

Düsseldorf Thomas Koblenzer fordert von der Stadt und ihren Tochterunternehmen 759.673,98 Euro Schadensersatz. Die Zukunft des Handball-Klubs ist ungewiss.

Anfang 2017 sei demnach zwischen dem 50-Jährigen und der Stadt eine Vereinbarung getroffen worden, „wonach mindestens bis zum 30. Juni 2019 gemeinsam das Projekt der Handballmannschaft Rhein Vikings finanziell unterstützt werden sollte“, heißt es in der Klageschrift. So seien seitens Koblenzers 600.000 Euro pro Spielzeit und seitens der Stadt 200.000 Euro plus 20.000 Euro für die Jugendarbeit zugesagt worden. Erst im April vergangenen Jahres sei diese Vereinbarung bekräftigt worden. Für die aktuelle Spielzeit habe sich die Stadt jedoch nur noch zu einem jeweils drei Monate laufenden Sponsoringvertrag bereiterklärt, der sich ohne Kündigung jeweils quartalsweise verlängert und maximal bis zum 30. Juni 2019 gegolten hätte.Zum 31. Dezember 2018 sei dieser Sponsoringvertrag dann jedoch letzen Endes durch die Stadt aufgekündigt worden. „Damit ist dem gemeinsam vereinbarten Handball-Projekt die wirtschaftliche Grundlage entzogen“, heißt es in der Klageschrift.