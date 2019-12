Gründerreport 2019 für den Rhein-Kreis Neuss : Im Rhein-Kreis machen sich weniger Leute selbstständig

Rhein-Kreis Die IHK Mittlerer Niederrhein legt den Gründerreport 2019 vor. Im Vergleich zu 2018 gibt es einen leichten Rückgang bei den Gründungen und einen knappen Zuwachs bei den Firmenabmeldungen.

Marcel Herm hat den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt. Im November übernahm er von Gründer Helmut Kitzmann das Unternehmen Folienteam Dormagen. „Und ich habe es nicht bereut“, sagt Herm, der zuvor bereits im Unternehmen in den Bereichen Kundenbetreuung und Auftragsverarbeitung Erfahrungen sammeln konnte. Das Folienteam Dormagen bietet Dienstleistungen rund um Folien- und Werbetechnik an: Folienbeklebung von Fahrzeugen, Schilder, Leuchtreklamen, Gebäudeschutzfolien und vieles mehr. Bei der Geschäftsübernahme wurde Herm von Bert Mangels, Gründungsexperte der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, beraten.