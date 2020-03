Berufs-Infotag im Rhein-Kreis Neuss : „Check In Berufswelt“ findet im Oktober statt

Rhein-Kreis Die Ausbildungs-Informationsveranstaltung „Check In Berufswelt“ wird wegen der Corona-Pandemie in den Herbst verlegt.

Sie soll jetzt vom 5. bis 8. Oktober 2020 stattfinden. Geplant war die Veranstaltung eigentlich für die letzte Maiwoche. Vom 25. bis 28. Mai sollten bei den Veranstaltungstagen der „Check In Berufswelt“ Unternehmen im Rhein-Kreis Neuss, in Mönchengladbach, im Kreis Viersen und in Krefeld zum elften Mal ihre Türen für öffnen. Diese Planung wurde nun von den 17 Initiatoren der Nachwuchsinitiative im Zeichen der Corona-Pandemie zurückgezogen. Die Vertreter der Arbeitsagentur, der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein, der Hochschulen, der Kreishandwerkerschaften, der Regionalagentur, der Städte und Kreise, der Unternehmerschaft Niederrhein und der Wirtschaftsförderungen beschlossen, die „Check In Days“ um gut vier Monate zu vertagen. In der Woche vor den Herbstferien sollen nun Ausbildungsbetriebe und Institutionen mit Jugendlichen ins Gespräch über die duale Ausbildung und das duale Studium kommen.