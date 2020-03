Logistik im Rhein-Kreis Neuss : Contargo setzt immer mehr auf Ökostrom

Rhein-Kreis In Deutschland beziehen alle Terminalstandorte des Container-Logistik-Netzwerks „grünen“ Strom. Weiterer Ausbau geplant.

Ab sofort beziehen alle deutschen Terminalstandorte des Container-Hinterlandlogistik-Netzwerks Contargo Ökostrom. Mit diesem Schritt in Richtung Dekarbonisierung sollen beispielsweise E-Lkw, Hybrid-Reachstacker und Krane weitestgehend klimaneutral betrieben werden können. „Für 2020 haben wir die flächendeckende Umstellung unserer Terminals auf Ökostrom endlich erreicht“, erklärt Kristin Kahl, Mitglied der internen Strategiegruppe Klimaschutz des Unternehmens, in einer Mitteilung. „Das ist ein wichtiger Schritt in die von Contargo geplante Dekarbonisierung bis spätestens zum Jahr 2050. Zunächst beziehen wir den Ökostrom von kommunalen Anbietern. Künftig wird der Strom noch grüner werden, indem wir Jahr für Jahr unsere Anforderungen in den Ausschreibungen an die Stromanbieter steigern. Ziel ist ein zertifikatshandelsfreier Ökostrom.“