Rudern : Alexandra Höffgen verspürt tiefe Verunsicherung

Neuss Das Timing war gut: Gerade rechtzeitig, bevor dort Ausgangssperren verhängt und Grenzen geschlossen wurden, kehrten die Ruderinnen des Deutschen Ruderverbandes aus ihrem Trainingslager in Spanien zurück.

Ob sich diese Hoffnung erfüllen wird, ist ungewisser denn je. Der Ruder-Weltverband hat die Weltcup-Rennen und auch die Olympia-Qualifikation auf dem Luzerner Rotsee ersatzlos gestrichen. Wie es in dieser Hinsicht weitergeht, weiß zur Zeit keiner. „Besonders belastend ist die Situation nach den Absagen der Weltcups und der olympischen Nachqualifikation sowie den vielen Fragezeichen hinter Tokio 2020 für unsere Kaderathletinnen und -athleten. Training an den jeweiligen Bundesstützpunkten für all die Sportlerinnen und Sportler, die sich auf Olympischen Spiele vorbereiten, ist unter strengen Auflagen und in ständiger Absprache mit den jeweiligen Behörden nur noch vereinzelt möglich,“ sagt DRV-Präsident Siegfried Kaidel, „doch so schmerzhaft diese Entscheidungen und Rahmenbedingungen sind – sie sind unabwendbar. Es ist erforderlich, dass die Rudergemeinschaft virtuell zusammenrückt und gemeinsam die Herausforderungen annimmt.“