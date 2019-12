Wunschzettel-Aktion : Zwei Schicksalsschläge in sechs Monaten

Lennep Bis Mitte Dezember sammelt die Barmer Weihnachtsgeschenke von Lesern der Bergischen Morgenpost, die vor Heiligabend an rund 80 Bewohnern von Haus Lennep und der Stockder Stiftung verteilt werden.

Innerhalb eines Jahres wurde Sonja Nuxolls Leben auf links gedreht: Erst im Sommer 2015 zog sie aus der Nähe von Vechta in die Werkzeugstadt, um in der Nähe einer ihrer vier Töchter zu sein. „Ich packte das Nötigste zusammen und zog nach Remscheid.“ Zuvor hatte sie als Spielhallenaufsicht und lange Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Ihren Opa hatte sie bis zu dessen Tod gepflegt. In Remscheid wollte sie noch mal ganz neu anfangen.

Dann kam im September 2016: der erste Schlaganfall. „Davon konnte ich mich gut erholen“, erinnert sich Nuxoll, „und als alles wieder einigermaßen in Ordnung war, kam der nächste.“ Das war im März 2017. Es folgten lange Klinikaufenthalte und Reha-Maßnahmen und die Erkenntnis, dass ein Leben in den eigenen vier Wänden alleine nicht mehr möglich war. „Die Ärzte sagten mir schnell, dass ich von der Klinik direkt in ein Pflegeheim müsste.“ Nuxoll war, halbseitig gelähmt, fortan auf Hilfe angewiesen. „Für mich ist erstmal eine Welt zusammengebrochen. So jung schon in ein Pflegeheim zu müssen.“ Nuxoll war gerade erst 53 Jahre alt.