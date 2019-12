Ansichtssache zur Bildungslandschaft in Remscheid : Alle Schulen brauchen „Fortasia“

Meinung Remscheid Verantwortlich für das schlechte Abschneiden bei Pisa sind die Leistungsschwachen und die Migrantenkinder. Sie brauchen Hilfe.

Der Anteil an Bürgern mit Migrationshintergrund ist in Remscheid hoch. Er liegt inzwischen bei gut einem Drittel. Außerdem leben in der Werkzeugstadt viele Menschen, die auf die Unterstützung des Staates angewiesen sind. Jedes fünfte Kind lebt an der Armutsgrenze. Das sind keine guten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Bildungsweg. Wenn der Satz noch gelten soll, kein Kind darf verloren gehen, sollte man vor Ort überlegen, wie auf diesen Bildungsnotstand reagiert werden kann. Es gibt dafür sehr gute Beispiele. „Fortasia“ heißt der Leseclub im Untergeschoss des EMA-Gymnasiums, in einer ehemaligen Hausmeisterwohnung. Es ist der erste Leseclub im Bergischen Land, der in einer Schule untergebracht ist und nur wenig mit Schule zu tun hat. Die Freude am Lesen wollen die Pädagogen in Leichtigkeit vermitteln. Denn alle wissen, Lesen und der Umgang mit Büchern verliert an Anziehungskraft bei den Kindern. Grund: Es gibt immer mehr Eltern, die nicht lesen oder vorlesen. Also bleiben die Kinder auf der Strecke, wenn sie nicht durch Zufall in einem Leseclub wie dem an der EMA landen. Eigentlich bräuchte jede Schule einen Leseclub wie „Fortasia“. Mit der Initiative „Möhrchen“ ist gesichert, dass kein Kind in der Schule hungern muss. Einen ähnlichen Einsatz fürs Lesen, Schreiben und Rechnen ist nötig. So wie ihn Lehrer ehrenamtlich leisten, die Migrantenkinder in den Ferien unterrichten. Vorbildlich.