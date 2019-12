Schreckt die Stadt Remscheid potenzielle Investoren ab? : Dezernent weist Kritik an Bauamt zurück

Remscheid Die Stadt Remscheid schreckt potente auswärtige Investoren ab, weil sie deren Bauprojekte zu langsam bearbeitet und noch nicht mal eine Rückmeldung gibt, wenn Unterlagen eingereicht werden. Diesen Vorwurf erhebt Ratsherr Bernd Quinting (CDU).

(hr) Die Stadt Remscheid schreckt potente auswärtige Investoren ab, weil sie deren Bauprojekte zu langsam bearbeitet und noch nicht mal eine Rückmeldung gibt, wenn Unterlagen eingereicht werden. Diesen Vorwurf erhebt Ratsherr Bernd Quinting (CDU). Ein Unternehmen, das in Hasten eine größere Industriebrache in Wohnraum umwandeln will, hat sich mit seinem Ärger an den Vorsitzenden des Stadtentwicklungs-Ausschusses gewandt, weil es sich von der Bauverwaltung ausgebremst fühlt. Vorwurf: Die Bearbeitung dauert schlicht zu lang.