Viel hängt von der Finanzhilfe des Landes ab : Rat will Zukunftsplan für das Freibad

Rat will Zukunftsplan für das Freibad

Südbezirk Die Stadt soll prüfen, wie die millionenschwere Sanierung der Freizeiteinrichtung in die Finanzplanung eingebettet werden kann. Das beschloss der Hauptausschuss einstimmig. Viel hängt von der Finanzhilfe des Landes ab.

Das Freibad Eschbachtal soll durch eine grundlegende Sanierung und Modernisierung fit für die Zukunft gemacht und so als Sport- und Freizeitangebot für die Remscheider Bevölkerung langfristig erhalten werden. Die Stadtverwaltung soll prüfen, wie die dafür benötigten Gelder zur Verfügung gestellt werden können.

Einstimmig brachte der Haupt- und Finanzausschuss jetzt diesen Beschluss auf den Weg. Kämmerer Sven Wiertz (SPD) kündigte an, dass die Stadt eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellen und Gespräche mit der Kommunalaufsicht in Düsseldorf führen wird. Sie muss grünes Licht für den Plan geben. Das Thema bedeute auf jeden Fall einen „Kraftakt“ für die Kommune.

Sondierungen Bei einem Gespräch im Oktober auf der Expo Real in München hat die Stadt Remscheid mit Ministerin Ina Scharrenbach über die Pläne der Stadt gesprochen. Dort habe es positive Signale gegeben, sagte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz.

Antwort Noch in diesem Jahr rechnet Dezernent Thomas Neuhaus mit einem Bescheid aus Düsseldorf.

Prozedere Die Antragsfrist für das Förderprogramm lief am 30. September aus. Die Stadt hat darum vorab einen Antrag eingereicht, um keine Fristen zu verpassen.

Denn es geht um sehr viel Geld. Einen Antrag auf Fördergelder in Höhe von 13 Millionen Euro hat die Stadt aktuell beim Land NRW aus dem Programm „Soziale Integration im Quartier“ gestellt. Das Ziel ist, das Bad, das in diesem Jahr wegen Probleme mit seiner veralteten Technik bei bestem Badewetter und großem Besucherandrang vorzeitig schließen musste, so zu modernisieren, dass es störungsfrei betrieben und künftig über einen längeren Zeitraum im Jahr offen bleiben kann.