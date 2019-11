Fahrer aus Remscheid beteiligt : Frau bei Lkw-Unfall tödlich verletzt

Coesfeld Tödliche Verletzungen erlitt eine 54-jährige Frau aus Bad Oldesloe am frühen Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf dem Gelände des Autohofes in Senden-Bösensell.

/ (red) Tödliche Verletzungen erlitt eine 54-jährige Frau aus Bad Oldesloe am frühen Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf dem Gelände des Autohofes in Senden-Bösensell. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte die dunkel gekleidete Frau ein Tankstellengebäude verlassen und war vom Lkw eines 41-jährigen Mannes aus Remscheid überrollt worden. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Reisegruppe der Verstorbenen, in der sich auch Angehörige der Frau befinden.