Projekt in Remscheid : Kita könnte Grillwelt-Nachbar werden

Lennep Beim symbolischen Spatenstich wurde ein neues Konzept für das Grundstück an der Lüttringhauser Straße vorgestellt.

Die aus Lennep stammenden Investoren, die auf dem Grundstück der ehemaligen Straßenmeisterei an der Lüttringhauser Straße auf 2000 Quadratmetern Fläche eine Grill-Erlebniswelt mit angeschlossener Gastronomie errichten wollen, halten an ihrem Ziel für den Eröffnungstermin fest. Im Frühsommer 2020 soll es losgehen, sagte Frederik Kappenstein von der Grillardor Aktiengesellschaft bei einem symbolischen Spatenstich am Mittwochabend. Noch liegt die Baugenehmigung nicht vor. Die Stadt arbeite intensiv am Thema, sagte Baudezernent Peter Heinze, der für das Foto mit zur Schaufel griff.