Wohnen in Remscheid : Neubau mit grandioser Aussicht

Wohnen in Remscheid

Das Terrassenhaus an der Werthstraße. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Großes Interesse bei der Vorstellung des Terrassenhauses an der Werthstraße.

Die Aussicht ist einfach umwerfend: Bis nach Köln mit den Domspitzen im Visier und ins Siebengebirge reicht der Panoramablick – von jeder der Wohnungen aus. Doch das ist nicht das einzige Highlight des neuen Terrassenhauses in Alt-Remscheid. Der Neubau der „WohnBau Bergisch Land UG“ auf der ehemaligen Parkplatzfläche an der Werthstraße ist eine für sich abgeschlossene Anlage, die sich jedoch trotz modernen Stils in die Umgebung zwischen Alleestraße und Albert-Einstein-Schule einbindet.