Benefiz-Veranstaltung : Hospiz-Gala ist ein voller Erfolg

Remscheid 192.000 Euro für die Inneneinrichtung des geplanten Hospiz Bergisch land kommen beim Abend im Teo Otto Theater zusammen. Talkmaster Horst Kläuser begrüßte auch Ministerpräsident Armin Laschet auf dem grünen Sofa.

Talkmaster Horst Kläuser sorgte mit seiner nun schon zweiten Benefizgala „Kall nit – help!“ zugunsten des Fördervereins Christliches Hospiz Bergisch Land erneut für ein nahezu ausverkauftes Teo-Otto-Theater und ein hohes Spendenaufkommen. Der Erlös des Abends: 192.340 Euro. Auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet beteiligte sich mit einer Spende an der Summe.

Rund zwei Millionen Euro von gut 3500 Spendern seien in den vergangenen sieben Jahren auf das Konto des Fördervereins eingegangen, berichtete der Vereinsvorsitzende Andreas Holthaus. Der Errichtung eines Hospizes in Remscheid sei man nahe, Gespräche mit potenziellen Trägern laufen und auch ein passendes Grundstück habe der Verein ins Auge gefasst. Konkretes wollte Holthaus nicht verraten, „nur so viel: bei den Trägern haben wir möglicherweise eine ökumenische Lösung gefunden.“ Wie berichtet, war eine Kooperation mit dem Tannenhof nicht zustande gekommen.