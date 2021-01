Remscheider Zeitzeuge : Eindrücke des Grauens

Remscheid Der Remscheider Karl Braun war als Jugendlicher drei Monate lang Helfer im befreiten und verseuchten Konzentrationslager Buchenwald.

Für Karl Braun kommt es nicht infrage, Vergleiche zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der globalen Corona-Pandemie zu ziehen. „Damals kämpften die Menschen gegen konkrete Feinde. Heute wehren sie sich gegen ein kleines unsichtbares Virus“, sagt der 91-Jährige, der in Remscheid aufwuchs und seiner Heimatstadt bis in die Gegenwart treu geblieben ist.

Remscheid In Remscheid ging er wieder zur EMA, machte Abitur und anschließend eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Er begann zu arbeiten und blieb seiner Heimatstadt bis zur Pensionierung treu. Privat entwickelte sich Braun zum Hochleistungssportler: Er spielte über 45 Jahre Tennis, wurde ein begeisterter Skifahrer, Bergsteiger und Extremkletterer. Unter anderem erkletterte er in den Dolomiten zwei der Drei Zinnen, die zu den bekanntesten Zacken der Alpen zählen.

Zur Person Karl Braun wurde am 29. Januar 1929 in Remscheid geboren und besuchte das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, das damals noch ein Jungen-Gymnasium war. Braun hat eine jüngere Schwester. Ferner hatte er einen 13 Monate älteren Bruder, der als Jahrgang 1927 im Zweiten Weltkrieg eingezogen wurde und von seinem Dienst bei der Marine nicht mehr zurückkehrte. Sein Schicksal blieb ungeklärt. Den jüngeren Sohn Karl schickte die Mutter 1943 nach Weimar (Thüringen). Kurz zuvor hatte das Bomberkommando der Royal Air Force in der Nacht zum 31. Juli Remscheid bombardiert.

So habe er das berühmte Hotel Elephant kennengelernt, in dem Hitler eine eigene Suite hatte. Einmal habe er ihn sogar gesehen. Denn während Hitlers Weimarbesuchen sei der Markt als Aufmarschplatz für die Weimarer Bevölkerung genutzt worden. „Bei einem dieser Besuche stand ich in einem Hauseingang, nur etwa 100 Meter von Hitler entfernt.“ Jubelgefühle seien bei ihm nicht aufgekommen, sagt Braun, der damals schon ahnte, dass sich in der Nähe von Weimar auf dem Ettersberg im KZ Buchenwald Schreckliches abspielen musste.