Karneval in Remscheid : Remscheider Jecken im Kostümrausch

Filialen Im Sommer 2018 eröffnete das Kostümfachgeschäft Deiters in Remscheid seine Filiale auf der Alleestraße. Während der Hoch-Zeit der Pandemie blieb das Geschäft lange geschlossen. Knapp 30 größere und kleinere Filialen hat Deiters im gesamten Bundesgebiet – die größten natürlich in Karnevalshochburgen wie Köln, Düsseldorf und Bonn, aber auch in Berlin.