Coronavirus in Remscheid : Bei Neuschnee wird der Hohenhagen „Sperrgebiet“

Remscheid Das Verkehrschaos, das der Neuschnee am vergangenen Wochenende dem Wohngebiet am Hohenhagen bescherte, soll sich nicht wiederholen. Darum haben sich Ordnungsamt und Polizei jetzt auf ein Sperrkonzept geeinigt.

Das Konzept sieht vor, dass beim nächsten Neuschnee schon auf der Bundesstraße 229 vier Hauptzufahrtsstraßen gesperrt werden. Barken sollen an der Fichtenstraße, der Metzer Straße, an der Hohenhagener Straße und der Straße Auf dem Knapp aufgestellt werden. Einsatzkräfte werden an allen vier Zufahrten das „Sperrgebiet“ kontrollieren und nur Anwohner einlassen sowie Menschen mit einem „berechtigten Interesse“ an einer Einfahrt. Diese Regelung soll nur an den Wochenendtagen im Zeitraum zwischen 9 und 16 Uhr gelten.