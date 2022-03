Wuppertaler aus der Hofschaft Beckeraue wollen nach Remscheid : Neubürger wären sehr willkommen

Remscheid Bewohner der Hofschaft Beckeraue auf der Wuppertaler Seite des Morsbachtals wollen Remscheider werden. Die Mitglieder der Bezirksvertretung begrüßen das. Die offizielle Prüfung des Ansinnens hat gerade begonnen.

Sie haben eine Telefonnummer mit Remscheider Vorwahl und senden ihre Steuererklärung ans hiesige Finanzamt. Nun wollen rund 30 Bewohner der zu Wuppertal gehörenden Ortschaft Beckeraue im Morsbachtal auch ganz offiziell Remscheider werden. Das berichtete Sabine Maczewski am Dienstagabend in der Bezirksvertretung Alt-Remscheid. Im Grunde vollziehe man damit offiziell, was vor Ort längst gelebte Praxis sei: Die Hofschaft sei eine gewachsene Struktur und gehöre zusammen. Sie selber ist das beste Beispiel, denn sie wohnt auf der Remscheider Seite des Morsbaches.

Mit Wuppertal haben sie in der Beckeraue wenig am Hut. Forciert wurde der Wunsch, die Seiten auch offiziell zu wechseln, durch das Starkregenereignis Mitte Juli des vergangenen Jahres. In dieser Notlage, als Brücken von der Flut weggerissen und Grundstücke unter Wasser standen, sei es die Stadt Remscheid gewesen, die sich um sie gekümmert habe, berichtete Nicole Stöhrer. Von der Stadt Wuppertal sei damals fast nichts gekommen. 95 Prozent der Hilfe habe Remscheid geleistet, sagte sie. Mit einer Spendenaktion bedankten sich die Bewohner unlängst beim THW Remscheid, das eine Behelfsbrücke für Fußgänger und Radfahrer aufstellte. Nicole Stöhrer berichtete, dass sie auf eine lange Mail über ihre Notlage, die sie an die Wuppertaler Stadtverwaltung sandte, bis heute keine Antwort bekommen habe.