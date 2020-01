Lenneper Stadtkirche : Spender für instabilen Kirchturm gesucht

Lennep Die Kirchengemeinde Lennep hat für die Sanierung Aufträge in Höhe von knapp 300.000 Euro herausgegeben. Nun braucht sie Geld.

Ursache Die Gemeinde ist zunächst davon ausgegangen, dass die Feuchtigkeit von unten in den Turm aufsteigt. Darum wurde im Eingangsbereich Putz abgeschlagen. Nun weiß man, dass das Wasser durch Fugen in Gesimsbänder des Turmes eindringt. In den vergangenen zehn Jahren investierte die Gemeinde eine Million Euro in das Gebäude.

Die acht Gründungsmitglieder mit Mark Benecke als Vorsitzendem haben Pläne, wie sie das Thema in die Öffentlichkeit bringen wollen. Mit Ständen auf Festen, mit einer Benefiz-Veranstaltung am 13. März, mit einer Beteiligung an der „Nacht der Kultur“. Grund für Optimismus liefert ein Erfahrungsaustausch, den Hammes mit anderen Baukirchmeistern hatte. Bei Gemeinden mit einer Mitgliederstärke von 7500 sei mit einem Spendenvolumen zwischen 70.000 und 80.000 Euro zu rechnen. Das würde die Vorgaben erfüllen. Dass den Lennepern und Remscheidern die Stadtkirche im Herzen der Altstadt nicht gleichgültig ist, haben die Mitglieder von „Lennep Offensiv“ beim Weihnachtstreff festgestellt. 1800 Euro übergab Thomas Schmittkamp nun an die Gemeinde. Ein Startschuss für die Spendenaktion. Lothar Vieler berichtet, wie er den Gästen des Weihnachtstreffs das „Geld aus der Tasche“ gezogen habe. Meist stieß er auf willige Geldgeber. Darunter auch ein 14-Jähriger, der 15 Cent aus seinem Portemonnaie holte mit der Bemerkung: „Auch für meine Enkel.“

Eine Kirchengemeinde muss immer Rücklagen für ihre Gebäude bilden. Das ist Pflicht. In den vergangenen Jahren fiel das der Lenneper Gemeinde schwer. Sie trug über Jahre ein strukturelles Defizit von 270.000 Euro vor sich her. Durch den Verkauf und die Stilllegung der Gemeindehäuser Hasenberg und Hackenberg sei die Bilanz nun erstmals ausgeglichen. So wird auch einiges Geld aus den Rücklagen in die Sanierung fließen. Eigentlich wollten die Lenneper die Stadtkirche zu einem Treffpunkt ausbauen, an dem sich Menschen außerhalb des Gottesdienstes versammeln können. Diese Pläne liegen nun auf Eis.