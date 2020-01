Schach im Remscheider Allee-Center : 50 Minuten bis zum Untergang

Schach-Großmeisterin Anna Endress spielt im Vorbeigehen gegen BM-Redakteur Christian Peiseler. Foto: Henning Röser

Innenstadt Bei der Schachwoche im Allee-Center spielte Großmeisterin Anna Endress gegen elf Spieler aus Remscheid gleichzeitig. Unter ihnen BM-Redakteur Christian Peiseler. Eine heitere Lehrstunde.

An meine letzte Schachpartie kann ich mich nicht mehr erinnern. Vielleicht liegt sie zehn, 20 oder 30 Jahre zurück. Jedenfalls gehöre ich zu den Schachspielern, die nur ab und zu mal am Brett sitzen. Wenn sich eine Gelegenheit ergibt. Aber häufig ergibt sich keine Gelegenheit. Und Schach am PC, das ist etwas für einsame Nerds oder ehrgeizige Vereinsspieler. Ich muss meine Gegner sehen.

An die Partie vom Dienstagabend im Allee-Center während der Schachwoche werde ich mich noch lange erinnern. Zum ersten Mal habe ich an dem Format „Einer gegen alle“ mitgemacht. Ich bin voller Bewunderung für Schachspieler, die sich trauen, gegen elf Gegner gleichzeitig anzutreten. Ich verliere bereits bei einem Gegner schnell den Überblick, komme in ein gedankliches Stottern und verweile zwischenzeitlich im Zustand mentaler Auflösung. Für die 26-jährige Anna Endress scheint dieses Format nur eine kleine Gymnastik der Hirnareale zu sein, die beim Schach aktiviert werden.

Info Bretter sind bis Samstag aufgebaut Schachwoche Noch bis zum Samstag sind die Schachtische im Allee-Center aufgebaut. Jeder kann mitmachen. Am Freitag werden die beiden örtlichen Schachvereine SW Remscheid und SF Lennep mit ihrem Trainer Holger Freiknecht die Gelegenheit nutzen, ihre Trainingsangebote vorzustellen. Um 16.30 Uhr gibt es auch wieder Simultan-Schach gegen Großmeister.

Anna Endress – die junge Frau gehört zu den Superschlauen im Schachbetrieb. Sie spielt Bundesliga, nahm an Jugendweltmeisterschaften teil, mehrmalige Jugendmeisterin, Olympiateilnehmerin und, und, und, und … Gegen Endress habe ich keine Chance, aber ich nutze sie, dachte ich vor dem ersten Zug.

E2 – E4 und Handschlag zwischen den Kontrahenten. Endress lächelt freundlich beim Shakehands und geht auf ihre erste Runde. Ich habe vielleicht zwei Minuten, maximal drei Minuten Zeit, um zu überlegen. Am Anfang gilt es, so viele Figuren wie möglich zu entwickeln und eine gute Position im Mittelfeld einzunehmen. Daran erinnere ich mich.

Die ersten fünf Züge wiegen mich in Gelassenheit. Nichts, was mich bei Anna Endress überrascht hätte. Mein Nachbarn hat bereits zwei Bauern und einen Springer eingebüßt und brummelt irgendetwas von Aufgeben. Bei mir steht es pari. Noch keine Figur verloren. Positionsspiel. Das stärkt mein Selbstbewusstsein am Brett und mein Mut wächst, mit einem Springer zu attackieren. Er ist doppelt abgesichert, was soll mir passieren?, denke ich. Die Weißen will ich in die Defensive drängen.

Ich fühle meine Super-Super-Super-Strategie bestätigt, als Anna Endress zum ersten Mal länger als 20 Sekunden an meinem Brett stehen bleibt. Vielleicht waren es 30 Sekunden. Sie muss nachdenken. Im Vorbeigehen bin ich nicht zu schlagen. Yeah.

„Wie schlägt sich Remscheid?“, ruft Sebastian Siebrech, der die Schachwoche in Remscheid organisiert. Ebenfalls ein Großmeister. Er mustert kurz die Ausgangslage, und muntert die Spieler auf. Er hat den gleichen analytischen Blick wie Anna Endress. Kurz das Brett scannen und schon spulen sich fünf Szenarien ab, was die nächsten Züge bringen.