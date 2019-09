Evangelische Kirchengemeinde Hückeswagen : Johanniskirche – Turm muss saniert werden

Die Turmsanierung der Johanniskirche steht für kommendes Frühjahr an. Denn an der Westseite – der Wetterseite – blättert die Farbe ab und fasert das Holz auf. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Die Holzverschalung ist marode. Saniert wird aber erst im Frühjahr 2020, weil es aktuell schwierig ist, Handwerker zu beauftragen.

Es hatte nicht viel gefehlt, und der Turm der Johanniskirche wäre um die Jahrtausendwende in die Tiefe gestürzt. Denn sein Holt war an vielen Stellen verfault, und so blieb der Evangelischen Kirchengemeinde nur, den Turm mit Hilfe eines Kranwagens abnehmen zu lassen, ihn zu sanieren und wieder aufzusetzen. Seit Ende Juni 2000 thront er wieder auf dem Gotteshaus,das seit siebeneinhalb Jahren ein Kolumbarium ist (s. unten stehenden Artikel). Nach 20 Jahren muss im Frühjahr erneut Hand angelegt werden am Turm, denn die Holzverschalungen inklusive der Schallläden sind sichtbar marode. „Die Farbe blättert ab, und das Holz fasert langsam auf“, hat Baukirchmeister Friedhelm Selbach festgestellt. Der Hückeswagener Architekt kündigt daher an: „Sie müssen mit einem neuen Anstrich versehen werden.“