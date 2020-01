Einrichtung in Remscheid : Seniorenbüro soll umziehen

Einrichtung in Remscheid

Annette Mores ist die Senioren- und Behindertenbeauftragte im Seniorenbüro am Markt 13. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Innenstadt Der Rat entscheidet im Februar über den Fortbestand der Einrichtung.

Ein Zettel mit der Aufschrift „zu vermieten“ klebt an der Glasscheibe neben dem Seniorenbüro am Markt 13. Doch der Zettel könnte bald abgehängt werden, wenn die Politik im Februar darüber entscheidet, das Seniorenbüro an dieser Stelle unterzubringen.