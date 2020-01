Verwaltung in Remscheid : Architekt kritisiert Zahlen zum Bauamt

Remscheid Architekt Friedhelm Reska wundert sich über Bericht der Verwaltung.

Der Bericht nimmt Bezug auf einen Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), den die Stadt im Bauausschuss präsentierte. Die GPA untersucht die Arbeit in den Rathäusern und stellt Vergleiche zwischen den Kommunen an. Die Stadt hätte der Politik erklären müssen, dass sich der positive Bericht auf eine Phase in der Vergangenheit beziehe, kritisiert Reska, der lange Zeit in Remscheid in der Kommunalpolitik aktiv war und für die SPD in der Bezirksvertretung Alt-Remscheid saß.