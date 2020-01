Schule in Remscheid : Linke: Stadt braucht eine neue Grundschule

Schule in Remscheid

Remscheid „Eine neue Grundschule muss gebaut werden“, fordert die Ratsfraktion von Die Linke in einer Pressemitteilung.

Für die Partei ist diese Forderung die logische Konsequenz aus steigenden Geburtenzahlen in Remscheid. Der Stadtverwaltung wirft sie vor, falsch auf die Situation steigender Schulanmeldungen zu reagieren. Weil die Zahl der Kinder zudem nicht gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilt werde, komme es an einigen Schulen zu „unsinnig großen Eingangsklassen“.

Damit wiederholt die Linke einen Vorwurf der SPD aus der vergangenen Woche. Deren Sprecherin Erden Ankay-Nachtwein hatte moniert, dass die Stadt vor dem Hintergrund der für das kommende Schuljahr angemeldeten über 1000 Grundschüler nicht die laut Gesetz mögliche Anzahl von Eingangsklassen ausschöpft. Statt 43 würden nur 39 Klassen gebildet. Das mache die Klassen unnötig groß und gefährde den Schulstart für jene Kinder, die mehr Zeit brauchen, um sich an das System zu gewöhnen.

Die Stadt argumentiert dagegen, dass sie einen Ratsbeschluss umsetzt. Der sagt, dass in Remscheid maximal 41 Klassen gebildet werden sollen. Das hat mit der Raumsituation an den Schulen zu tun. Die vorgeschlagenen Klassengrößen wiederum ergäben sich aus dem Anmeldeverhalten der Eltern. Diese sind frei in der Auswahl der Schule, auf die sie ihr Kind schicken wollen.