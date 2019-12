Sanierung kostet rund 400.000 Euro : Turm der Stadtkirche ist undicht

Lennep Der Turm der evangelischen Stadtkirche in Lennep muss saniert werden. Wasser dringt in das Gemäuer ein. Die Kosten werden auf 400.000 Euro geschätzt. Das teilte der Verein Lennep Offensiv mit.

Lennep (hr) Der Turm der evangelischen Stadtkirche in Lennep muss saniert werden. Wasser dringt in das Gemäuer ein. Die Kosten werden auf 400.000 Euro geschätzt. Das teilte der Verein Lennep Offensiv mit. Der Verein kündigte an, einen geplanten Spendenaufruf zugunsten der Stadtkirchengemeinde zu unterstützen. So ist geplant, das Spendenaufkommen des Ideelen Weihnachtsmarktes und beim gestern gestarteten Lenneper Weihnachtstreff für diesen Zweck zu nutzen. Lennep Offensiv arbeitet über den Verein „Lenneper Lichter“ eng mit der Kirchengemeinde zusammen und stellt so seit Jahren die weihnachtliche Beleuchtung sicher. Der beleuchtete Kirchturm im historischen Stadtkern ist ein beliebtes Fotomotiv und wird von den Lennepern gerne über die sozialen Medien in die ganze Welt verbreitet. Wie der Verein berichtet, ist die Sanierung des Turms für den Sommer des kommenden Jahres geplant.

Foto: Jürgen Moll (Archiv)