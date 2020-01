Bürgerhaus in Remscheid : Sanierung von Haus Cleff beginnt

Hasten Für 2,2 Millionen Euro lässt die Stadt das Bürgerhaus aus dem Jahr 1776 wieder instand setzen. Bis Ende 2021 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Fachfirmen kommen nicht aus dem Bergischen.

Gegen die Vergabe der Schieferarbeiten an eine Firma aus dem Sauerland gab es von einem Mitbieter Einspruch. Strittig war, ob es unbedingt notwendig sei, Schiefer aus Deutschland zu verwenden oder ob nicht Schiefer aus Spanien auch seinen Zweck erfülle. „Wir haben uns für deutschen Schiefer entschieden, weil er dem ursprünglichsten Erscheinungsbild am nächsten kommt“, sagt Klein. Zudem verfüge die Firma über Handwerker, die auch in der Lage seien, das Verlegemuster der Schieferplatten an die Wände zu bekommen. Die Einsprüche haben zu einem Verzug von zwei Wochen geführt. Für Klein kein Problem. In zwei Jahren, Ende 2021, soll das Gerüst in Hasten abgebaut sein. Firmen aus dem Bergischen Land erhielten keinen Zuschlag. Der Zimmermann kommt aus Ahaus und der Fensterbauer aus Lemgo.