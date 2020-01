Politik in Remscheid : Eilbeschluss soll Freibadsaison sichern

Südbezirk 275.000 Euro will die Stadt investieren, um den „Oldtimer“ rechtzeitig bis zum Sommer fit zu machen für den Badebetrieb. Für die nötige Grundsanierung hofft man weiter auf Fördermittel von Bund und Land.

Sportdezernent Thomas Neuhaus konnte am Montagmittag aufatmen: Zur Badesaison 2020 kann das Freibad Eschbachtal höchstwahrscheinlich wieder seine Tore öffnen. In einem Telefonat hatte ihm zuvor der Vorsitzende des Sportausschusses, Markus Kötter (CDU), grünes Licht gegeben. Seine Fraktion will am Mittwoch in der Sitzung des Sportausschusses einen Eilbeschluss mittragen, der die Bereitstellung von 275.000 Euro aus dem Haushalt für jene Reparaturen vorsieht, die nötig sind, um einen Badebetrieb ohne Einschränkungen und ohne Gefahren zu ermöglichen.

Für dieses Millionenprojekt hofft Neuhaus weiterhin auf Fördergelder von Land und Bund. Er kündigte an, dass die Stadt überlege, sich in diesem Jahr erneut beim Programm „Soziale Förderung im Quartier“ des Landes zu bewerben. Diesmal allerdings mit einer kleineren Summe. Auf Basis der bewilligten Anträge anderer Städte lasse sich erkennen, dass der Remscheider Antrag im Volumen zu groß gewesen sei. Der Plan sei nun, die Finanzierung der Grund-Sanierung in mehreren Schritten anzugehen. Maximal bis fünf Millionen Euro seien für einen Förderantrag realistisch. Vor einer Bewerbung will Neuhaus aber zunächst abstimmen, ob nicht andere Projekte in Remscheid in diesem Jahr in diesem Programm an den Start gehen wollen. Auch auf mögliche Bundesgelder hofft die Stadt. Die große Nachfrage der Kommunen auf ein Förderprogramm habe gezeigt, wie groß der Bedarf im Bereich der öffentlichen Bäder sei.