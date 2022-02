Diskussion an Remscheider Gymnasium kurz nach Einmarsch in die Ukraine : Putins Krieg Thema bei Leibniz-Schülern

Remscheid Lebhafte Debatte am Remscheider Leibniz-Gymnasium mit einer Vertreterin der Bundeswehr nur wenige Stunden nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine.

Geplant hatte das niemand. Auch nicht Fachlehrer Cornelius Franke, der an dem Lüttringhausener Gymnasium Sozialwissenschaften in der Oberstufe unterrichtet. Er hatte schon vor einem Monat, in Absprache mit Schulleiter Thomas Giebisch, die Bundeswehr darum gebeten, einen Jugendoffizier an die Lockfinker Straße zu schicken, um vor angehenden Abiturienten aus dem Grund- und Leistungskurs Sozialwissenschaften über bündnisorientierte Sicherheitspolitik mit möglichst aktuellem Bezug zum Ukraine-Konflikt zu sprechen. Denn zum Zeitpunkt seiner Einladung habe sich eine Zuspitzung der Lage zumindest an der Ostflanke schon abgezeichnet, sagt Franke. Mit einem Angriff durch Russland auf die gesamte Ukraine hätte jedoch auch er nicht gerechnet, „sondern ihn allenfalls befürchtet“.

Referate Das Leibniz-Gymnasium lädt in regelmäßigen Abständen Jugendoffiziere ein, die als Referenten für Sicherheitspolitik einen Beitrag zur politischen Bildung leisten. Bei ihren Vorträgen gehen die Referenten üblicherweise auch auf aktuelle weltpolitische Ereignisse ein. Die Referate der Offiziere an Schulen sind nicht unumstritten, obwohl eine klare Abgrenzung zur Karriereberatung stattfindet. Daher erreichen diese Angebote der Bundeswehr auch nicht alle Schüler. Die Einladung durch eine Fachkraft in Absprache mit der Schulleitung ist Voraussetzung für die Besuche.

Die Meinung der Leibniz-Gymnasiasten hierzu war Ruh offenkundig wichtig. Daher beschränkte sich die Offizierin, die in Hamburg Betriebswirtschaftslehre studiert und nach ihren Marine-Einsätzen drei Jahre in einem Assessment-Center der Bundeswehr für Führungskräfte als Prüferin tätig war, auch nicht darauf, mit Schaubildern die Wurzeln des alten Konflikts zwischen Russland und der Ukraine sowie die Rolle von UN und NATO darzustellen. Vielmehr nutzte sie die vorhandene Zeit, um die Schüler nach dem Referat in vier Arbeitsgruppen einzuteilen, in denen die jungen Leute untereinander zehn Minuten lang verschiedene Aspekte diskutieren sollten. Dazu zählten die Fragen, was Putin will, welche Optionen die Ukraine hat und was sich die Schüler von der NATO und den Vereinten Nationen wünschen würden. Zur Debatte stand zudem, was Deutschland zu tun habe.