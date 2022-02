Putins Einmarsch in die Ukraine : Der erste Überfall auf ein souveränes Land seit 1939

Deutsche Truppen reißen eine Schranke der polnischen Grenze nieder während der Invasion des Dritten Reiches ins Nachbarland, die am 1. September 1939 begann. Foto: dpa

Moskau/Düsseldorf Wladimir Putin hat den Konsens der Nachkriegsordnung verlassen, wonach Grenzen unantastbar waren. Das bedeutet ein neues Zeitalter der Konfrontation, das längst überwunden zu sein schien.

Mit historischen Vergleichen sollte man vorsichtig sein. Doch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat nicht ganz unrecht, wenn er den Überfall auf sein Land mit dem Angriff von Nazi-Deutschland auf Polen im Jahr 1939 vergleicht. Damit ist nicht gesagt, dass Putin mit Hitler gleichzusetzen ist oder dass ein neuer Weltkrieg ausgelöst wird. Aber es ist das erste Mal seit fast 83 Jahren, dass in Europa ein Land mit Truppen in ein anderes einmarschiert. So lange hat die Friedensordnung seit 1945 gehalten – trotz des Kalten Krieges und anderer schwerwiegender Konflikte wie etwa des Zerfalls Jugoslawiens. Selbst dem Vorrücken russischer Truppen 2008 in Georgien – falls man das Land zu Europa zählt – gingen militärische Aktionen der Regierung in Tiflis voraus. Man wird hier wohl eher von aggressiven bewaffneten Auseinandersetzungen an der Grenze sprechen können als von einer Invasion.

Der Angriff Russlands auf die gesamte Ukraine von insgesamt fünf strategischen Punkten aus ist einmalig in der europäischen Nachkriegszeit. Zuvor hatte Putin verdeckte Operationen in den Rebellengebieten der Ost-Ukraine ausführen lassen, ein Flugzeug aus Malaysia, das von Amsterdam aus unterwegs war, wurde von russischen Raketen getroffen, und die Krim wurde völkerrechtswidrig annektiert. Das waren schlimme Brüche des internationalen Rechts, aber jeweils begrenzte Aktionen. Dass ein ganzes Land in Europa von einer Militärinvasion erfasst wird, ist neu und erschreckend. Es verändert die Geschichte wie nur wenige Ereignisse in den vergangenen Jahrzehnten.

Es ist zugleich ein Rückfall in Zeit des Imperialismus um 1900, in deren Gefolge zwei Weltkriege den Kontinent erschütterten und unendliches Leid über die Menschen brachten. An diese unselige Tradition knüpft der russische Machthaber Putin an, der in einem historischen Weltbild gefangen ist, das in Einflusssphären und Großmachtpolitik denkt. Danach steht jedem militärisch starken Land ein territoriales Umfeld halbsouveräner Staaten zu, deren Schicksal es bestimmen kann. Dieses Weltbild widerspricht fundamental westlichen Werten, wonach jedes Land selbst bestimmen kann, welchem Bündnis- und Staatensystem es beitritt und welche Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung es wählt.