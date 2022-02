Verbraucherzentrale Remscheid : Stromkosten lassen Haare zu Berge stehen

Die Energiekosten explodieren derzeit. Doch die Verbraucherzentrale und auch die Caritas halten wertvolle Tipps zur Einsparung von Gas und Strom parat. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Remscheid Die Verbraucherzentrale Remscheid rät dringend dazu, sich mit den extrem gestiegenen Stromkosten zeitnah zu befassen. Sonst kommt am Ende des Jahres das böse Erwachen mit einer hohen Nachzahlung.

Wer in einigen Monaten die Jahresendabrechnung seines Energieversorgers öffnet, den wird vermutlich der Schlag treffen: Aufgrund der extrem hohen Strompreise könnten dann nämlich Nachzahlungen für Familien im vierstelligen Bereich fällig werden.

„Gerade für Kunden, die mit Gas heizen, werden massive Nachzahlungen fällig werden“, erklärt die Leiterin der Verbraucherzentrale Remscheid, Lydia Schwertner, und appelliert daher an die Verbraucher, sich bereits jetzt mit den Kosten auseinanderzusetzen. „Der Preis für eine Kilowattstunde Gas liegt aktuell bei 14 Cent, im vergangenen Jahr waren es noch sieben Cent.“ Der Strompreis sei durchschnittlich von 32 auf 38 Cent/kWh geklettert, manche Anbieter aber würden Arbeitspreise bis zu 90 Cent verlangen. Doch nicht nur die tatsächlich steigenden Energiekosten sorgen die Expertin.

Info Duschrechner bei der Vebraucherzentrale Effizienz Die Forschungsstelle für Energiewirtschaft hat im Auftrag der Verbraucherzentralen herausgefunden, dass sich jährlich rund 1,6 Milliarden Euro an Energiekosten einsparen lassen könnten, wenn etwa beim Duschen oder bei der Nutzung von Haushaltsgeräten auf mehr Effizienz geachtet würde. verbraucherzentrale.nrw/warmwasser

„Neben den gestiegenen Energiepreisen ist vor allem der teils aggressive Wildwuchs unter den Energieanbietern ursächlich für hohe Forderungen“, erklärt Lydia Schwertner und macht dies an einigen Beispielen fest. So hätten beispielsweise die beiden Energieversorger Stromio und gas.de (Grünwelt Energie) ihren Kunden aufgrund einer angeblichen Insolvenz gekündigt, diese seien daraufhin in den äußerst teuren Grundversorgungstarif ihres Energieanbieters vor Ort gerutscht. „Beide Unternehmen sind aber gar nicht zahlungsunfähig“, weiß Schwertner. Eine Möglichkeit sei, in solchen Fällen Schadensersatz einzuklagen, auch mithilfe der Verbraucherzentrale.

Andere Anbieter wiederum setzen Kunden unter Druck: So sei eine ältere Frau so mit Telefonanrufen bombardiert worden, dass sie sich letztlich nicht mehr wehren konnte und ihre Unterschrift geleistet habe. Und es geht noch dreister. Es sei auch ein Fall bekannt, bei dem eine Familie von ihrem jetzigen Versorger abgeworben werden sollte. Diese ließ sich darauf nicht ein, trotzdem kam es plötzlich zu Abschlagsabbuchungen vom Konto der Familie.

Grundsätzlich, so betont es die Fachfrau, gäbe es zwei Hebel, die die Verbraucher in Bewegung setzen könnten, an denen sie aktiv Einfluss auf die Höhe ihrer Energiekosten nehmen könnten: den Preis und den Verbrauch.

„Für beide Bereiche gibt es viele Infos bei der Verbraucherzentrale, wir bieten Beratungen bei uns oder auch vor Ort bei den Kunden an, es gibt Online-Vorträge über unsere Homepage, Musterbriefe, die man sich anschauen kann“, informiert Lydia Schwerter.

Dass es sich tatsächlich lohnt, sich genauestens zu informieren, zeigt ein Beispiel: Wer jeden Tag zehn Minuten duscht und so 120 Liter Wasser verbraucht, kommt alleine dafür auf Energiekosten von 620 Euro jährlich. Wer täglich zwei Minuten kürzer duscht und einen Sparduschkopf einbaut, kann auf diesem Wege bis zu 450 Euro einsparen – ohne kälter duschen zu müssen.