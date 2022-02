Frauenarzt aus Remscheid : Leibniz-Abitur ebnet Weg in den Chefsessel

Der ehemalige Remscheider Michael Patrick Lux ist Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Paderborn. Foto: Matthias Groppe

Remscheid Der ehemalige Leibniz-Gymnasiast Michael Patrick Lux leitet seit drei Jahren die größte Geburtsklinik in Nordrhein-Westfalen. Vor dem Abitur hat er noch seine Grenzen ausgetestet und dann Karriere gemacht.

Die vierfache Mutter Angela Lux war sich nicht immer sicher, ob ihr mittlerer Sohn Michael nach der Hochschulreife eine Karriere machen würde. „Immerhin wäre Mike in der Jahrgangsstufe 11 fast von der Schule geflogen“, erinnert sich die gebürtige Remscheiderin.

Am Leibniz-Gymnasium machte der mittlerweile 47-Jährige 1994 sein Abitur. Heute ist Michael Lux ein international renommierter Gynäkologe und leitet als Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe sowohl die Frauenklinik des St. Josefs-Krankenhaues in Salzkotten als auch die Frauenklinik St. Louise in Paderborn und ist somit für insgesamt 34 Ärzte an zwei Standorten verantwortlich.

Info Düsseldorf und Coburg studiert Vita Professor Dr. med. Michael-Patrick Lux, MBA, ist verheiratet und dreifacher Vater. Er hat Medizin in Düsseldorf studiert, lange in Erlangen gearbeitet und einen Master in Gesundheitswesen in Coburg absolviert.

Damals, in der Oberstufe, schien eine so steile berufliche Laufbahn nicht unbedingt vorgezeichnet. Denn der ehemalige Leibniz-Schüler legte auf der Zielgeraden zum Abitur bei den Noten zwar einen deutlichen Zahn zu, lotete ansonsten aber weiter seine Grenzen aus. „In der Jahrgangsstufe 11 hatte ich 142 Fehlstunden. 150 waren erlaubt, um nicht von der Schule zu fliegen.“

Lux flog nicht, sondern stieg vom langhaarigen Jugendlichen, der mit der Antifa liebäugelte und schon mal barfuß im Unterricht erschien, zu einem der Top-Frauenärzte Deutschlands auf.

Er selbst findet seinen Werdegang eigentlich „ganz normal“ und steht mit dieser Auffassung nicht mal alleine da. „Wer so wie ich Michael in der Unterstufe unterrichtete, konnte ahnen, dass in diesem hoch konzentrierten Jungen ein besonderes Potenzial schlummerte“, erklärt sein früherer Mathelehrer Bernd Knobloch (79), der sich bestens an der kleinen Michael aus der 5 c erinnert. „Dieser Junge war ein flinker Geist mit originellen Antworten. Die Substanz war einfach großartig. Mich wundert es nicht, dass er trotz gewisser Umwege in der Pubertät seinem Potenzial gerecht geworden ist.“

Dass ihm dies gelang, wurde zum Segen für Tausende von Frauen, denen er in seinen Berufsjahren bereits helfen konnte – sei es bei einer schwierigen Geburt oder nach einer verheerenden Krebs-Diagnose. Was ihn als Arzt dabei mehr fasziniert, ob nun die Geburtshilfe oder der Kampf gegen bösartige Tumore, vermag er nicht zu sagen. „Ich frage mich generell immer, was man wo auf welche Art noch verbessern kann.“ Darum stehe er auch nicht nur gerne im OP oder am Kreißbett, sondern liebe gleichermaßen die Forschung mitsamt der Präsenz auf wichtigen Kongressen wie dem San Antonio Breast Cancer Symposium in Texas: „Dieser weltweit größte Brustkrebs-Kongress war vor der Corona-Pandemie das jährliche Highlight für die führenden Spezialistinnen und Spezialisten auf diesem Gebiet.“

Dass er selbst als Senologe im Kampf gegen Mammakarzinome schon mehrfach Preise gewonnen hat, erwähnt er nicht. Lieber spricht er über das, was er an der Pandemie positiv findet, etwa „die Ruhe, die junge Mütter durch die strengen Besuchsregelungen gewonnen haben“. Dadurch funktioniere der Milcheinschuss bei den Frauen insgesamt viel besser als in den Zeiten vor Corona. Daher könne er sich gut vorstellen, „dass ich von unserem Hausrecht Gebrauch machen und auch nach der Pandemie noch dafür sorgen werde, dass sich die Besucherströme nach einer Geburt im Rahmen halten“.

Dies dürfte auch im Sinne seiner Arbeitgeberinnen sein, den Barmherzigen Schwestern des St. Vincenz-Krankenhauses, von denen Lux völlig begeistert ist: „Ihnen geht es in bei der Behandlung unserer Patientinnen nicht um Geld und Rendite, sondern um die bestmögliche medizinische Versorgung.“ Zudem spüre er an beiden Standorten, die er als Chefarzt leitet, „eine Herzenswärme, die den Patientinnen und Angehörigen gut tut und für das Arbeitsklima ideal ist“. Weshalb auch auf die wenigen Kräfte innerhalb des Pflegepersonals, die sich nicht impfen lassen wollen, kein Druck ausgeübt werde: „Wir lösen dieses relativ kleine Problem über die strikte Umsetzung von Regeln, die Infektionen verhindern.“