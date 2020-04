Neue Grillwelt in Lennep : Grillardor eröffnet am 12. Juni

Die Baustelle der neuen Grill-Erlebniswelt in Lennep ist in den letzten Zügen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Lennep Die Grill-Erlebniswelt „Grillardor“ soll am Freitag, 12. Juni, eröffnet werden. Das sagte der Lenneper Frederik Kappenstein, Leiter des operativen Geschäfts, am Montag auf Nachfrage unserer Zeitung.

Ziel war damals auch, rechtzeitig zum Start der Fußball-Europameisterschaft in diesem Sommer fertig zu sein. Das eigene Ziel hat man erreicht, nur dass es nun keine EM gibt – wegen des Coronavirus. „Wir werden schauen, was machbar ist,“ sagt Kappenstein mit Blick auf die Eröffnungsfeierlichkeiten in Zeiten von Abstandhalten und Mundschutz.

Grillardor will vom Grillgerät über Fleisch und Bier aus regionaler Herkunft bis zum Zubehör alles bieten, was das Herz des Grillfreundes begehrt. Die Auswahl soll groß sein, auch teurere Marken will man anbieten. Ein Online-Shop ist geplant. Events rund um das Thema Grillen soll es ebenfalls geben. Das ambitionierte Konzept hat die Firma Weber, einen der großen Player im Grill-Geschäft, dazu bewogen, eine Partnerschaft einzugehen. In Lennep soll der größte Weber-Store in Deutschland entstehen.