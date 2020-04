Remscheider vor Gericht : Mord – erschütterte Zeugen sagen aus

Remscheid/Wuppertal Emotionslos? Wer diesem Prozess – in dem ein 35-jähriger Remscheider beschuldigt wird, wegen 1000 Euro seine Stiefgroßmutter umgebracht zu haben – bislang einen solchen Stempel aufdrücken wollte, musste am Montag umdenken.

Die Notärztin, die mit der Feuerwehr in die Wohnung gerufen wurde, war auf einen medizinischen Notfall, nicht jedoch auf einen bereits tagelang zurückliegenden, grausamen Mord vorbereitet. Natürlich war sie Profi genug, um den Tod festzustellen und für die überschlägige Festlegung des Tatzeitpunktes auch die Eintrocknung der Blutspuren zu prüfen. Aber sie brauchte schon die mentale Unterstützung ihres Fahrers von der Feuerwehr, um das Bild der durchschnittenen Kehle auszuhalten.

Der Feuerwehrmann musste von der Absperrung des Fundortes bis zum Ruf des Notfallseelsorgers seine ganze Routine einsetzen. Selbst eine gewisse Verdrängung nach jetzt fast vier Jahren und vier weitere Einsätze allein an diesem Tag mit stundenlangen Reanimations­versuchen konnten die Erschütterung nicht zudecken, die bei ihrer Vernehmung wieder sichtbar wurde.

Ähnlich ging es dem 55-jährigen Gärtner aus Remscheid, der die Leiche gefunden hatte. Der hatte sich über die Jahre mit der getöteten Dame angefreundet und beschrieb unter Tränen den familiären Kontakt, der sich ergeben hatte. Nach einem fünfwöchigen Urlaub hatte er gesehen, dass das Auto der Dame fehlte und sie telefonisch nicht erreichen können. Das machte ihn misstrauisch – mit anderen Hausbewohnern konnte er durch ein Fenster erkennen, dass ihre Hausschlüssel an ihrem Platz lagen und sie demzufolge in der Wohnung sein musste.

Vielleicht ein Unfall im Bad? Das Versteck ihres Notfallschlüssels war ihm bekannt, also öffnete er zusammen mit einer Hausbewohnerin die Wohnung. Die Erinnerung an den Fund macht ihm heute noch schwer zu schaffen. Die Fragen des Gerichts zur Lebensweise der alten Dame konnte er bis ins Kleinste beantworten – die freundschaftliche Vertrautheit war zu spüren. Er hatte Polizei und Krankenwagen alarmiert und brauchte dann selbst die Unterstützung seiner Familie, um nicht den Boden unter den Füßen zu verlieren.

Hatte man damit gerechnet, dass am Montag die bereits mehrfach verschobene Einlassung des Beschuldigten stattfinden würde, sah man sich getäuscht. Wegen einer Erkrankung musste er vor Beginn im Gericht mit Medikamenten versorgt werden, zudem hatte die Psychologin in der JVA noch keine Freigabe für die Einlassung erteilen können. Am 11. Mai soll der Prozess fortgeführt werden.