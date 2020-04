Idee aus Krefeld : Modegeschäft Köser erfindet „Hausarrest-Shopping“

Krefeld Kundinnen trotz der Corona-Krise mit bunter Frühlingsmode gute Laune zu machen, ist die Mission von Sabine Köser. Sie nutzt jetzt die sozialen Netzwerke für persönliche Modeberatung.

Not macht erfinderisch, so heißt es. Das Modegeschäft Köser an der Angerhausenstraße hat einen kreativen Weg gefunden, mit der momentanen Not der Corona-Krise umzugehen – das „Hausarrest-Shopping“. Denn natürlich muss auch Köser im Moment seine Türen für den Kundenverkehr schließen. Inhaberin Sabine Köser startete deshalb kurzerhand einen „Personal-Home-Shopping-Service“. Sie bietet an, ausgewählte Stücke nach Hause zu liefern und per Instagram, Facebook, WhatsApp, Videoanruf, MMS oder einem Telefonat ihre Kundinnen jeweils ganz persönlich zu beraten.