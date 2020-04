Hilfe für Einzelhändler : Nettetaler Werbeagentur will Online-Shop verschenken

In den Nettetaler Ortskernen, hier in Kaldenkirchen, gibt es noch kleine Geschäfte, die zum kleinen Bummel einladen - nicht nur bei Festen. Foto: Koch, Heinz (heko)

Wirtschaft in Nettetal Eine Werbeagentur aus Nettetal will dem lokalen Einzelhandel in Corona-Zeiten helfen und einem Geschäft einen Online-Shop einrichten. Bewerbungen von Nettetaler Einzelhändlern werden bis zum 15. Mai angenommen.

Als Nettetaler Werbeagentur will sich die in.webs GmbH engagieren und einem vom Krisengeschehen gebeutelten Einzelhändler aus Nettetal unter die Arme greifen. in.webs bietet einem lokalen Geschäft kostenlose Hilfe in Form eines Online-Shops an. Auf ihrer Webseite und in den sozialen Medien hat die Agentur ihr Angebot publik gemacht.

Rein stationär agierende Händler haben es in Zeiten der Corona-Krise schwer. Wenn Ladengeschäfte schließen, bleiben Umsätze aus und viele Einzelhändler kämpfen um ihre Existenz. Einen möglichen Ausgleich für stationär erlittene Umsatzverluste kann ein Online-Shop bieten, indem Produkte und Gutscheine trotz vorübergehender Ladenschließung übers Internet vertrieben werden. in.webs möchte einem Nettetaler Einzelhändler eine schlüsselfertige Lösung für einen Online-Shop anbieten, kostenlos.

„Nettetal liegt uns am Herzen“, sagt Niclas Helgers, Geschäftsführer der in.webs GmbH und selber wohnhaft im Ortsteil Kaldenkirchen. „Wir wollen nicht, dass kleine Shops und Boutiquen aus unseren Fußgängerzonen verschwinden. Ich fände es sehr schade, wenn die Corona-Krise in Nettetal ihre Spuren hinterlässt und hoffe, dass unsere Aktion einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, dass ein abwechslungsreiches Angebot in unseren Fußgängerzonen erhalten bleibt“.

Und so funktioniert die Aktion: Bis zum 15. Mai können sich Nettetaler Einzelhändler unter www.inwebs.com/corona bei der in.webs GmbH melden. Nach der Bewerbungsfrist wählt die Firma dann ein Geschäft aus, das Hilfe dringend gebrauchen kann.

