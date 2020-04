Ansichtssache in Remscheid : Mit Freundlichkeit geht es leichter

CHRISTIAN PEISELER Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Meinung Remscheid Das Unbehagen in der Corona-Krise wird wahrscheinlich auf Dauer weiter zunehmen. Mund-Nasen-Masken als Geschenk könnten in der Seestadt auf dem Berge beispielsweise zu mehr Entspannung führen.

Das Unbehagen an der gegenwärtigen Lebenssituation wächst. Die Menschen werden zum einen nervöser und zum anderen sorgloser. Das ist seit der Öffnung der Einzelhandelsgeschäfte zu Beginn der Woche deutlich zu spüren. Und wenn es ab Montag eine Pflicht geben wird, Masken zu tragen, lädt sich die Stimmung wahrscheinlich weiter auf.

Kürzlich im Rewe-Supermarkt. In der Schlange vor der Kasse rückt ein Mann, Typ Baseballkappe und Jogginghose, dicht auf. „Bitte Abstand halten“, wird er höflich aufgefordert. Die Antwort ist nicht zitierfähig. Oder im Allee-Center. Eine Frau läuft die „Einbahnstraße“ in die verkehrte Richtung und drängelt sich durch den Gegenverkehr, bis sie darauf hingewiesen wird. Trotzig und zögerlich dreht sie um, als wäre ihr das alles nicht so wichtig.

Die Zahl der Menschen wächst, die es leid sind, sich an die Regeln zu halten. Jedenfalls gewinnt man diesen Eindruck, wenn man sich etwa für einen Spaziergang auf der Trasse in Wuppertal einfindet. An einem sonnigen Frühlingsabend tummelten sich dort Scharen von Jugendlichen. Völlig sorglos standen sie in Gruppen zusammen, lachten, tranken, alberten, als könne ihnen nichts passieren, als wären sie gegen das Virus immun. Corona – das betrifft nur Alte und Kranke, denken sie womöglich. An solchen Orten brechen alle Dämme der Vorsorge. Und auch in Remscheid gibt es solche Orte.

Um die Situation hier in der nächsten Woche etwas zu entspannen, wäre es doch ein gutes Zeichen, wenn die Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes zumindest am Anfang auch mal Masken verschenken. Mit einer freundlichen Aufforderung zur Solidarität. Mit Scharm und Freundlichkeit lässt sich in diesen angespannten Zeiten mehr erreichen, als mit Drohungen und Strafe. Einige Sicherheitskräfte in den Supermärkten haben ein gutes Gespür für den richtigen Ton. Sie sagen freundlich guten Tag und weisen darauf hin, dass ein Einkaufswagen zu benutzen ist. Mancher bringt auch einer älteren Dame den Wagen.