Corona-Regeln in Remscheid : Die Mehrheit kauft mit Maske ein

Ingrid Petermann steigt am Friedrich-Ebert-Platz nur mit Maske in den Bus. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes haben bei ihren Rundgängen nur wenige Personen angetroffen, die sich nicht an die neuen Vorschriften halten. Viele Bürger begrüßen das verbindliche Tragen eines Mundschutzes.

Es dauert etwa zehn Minuten an diesem Montagvormittag, bis der erste Besucher des Allee-Centers gesichtet ist, der keine Maske trägt. Und das hat seinen Grund. Er war auf dem Weg zur Apotheke, um sich einen Mund-Nasen-Schutz zu kaufen. Ansonsten überall Menschen mit Masken. Aus farbigem Stoff, oder in krankenhausgrün, in schwarz und in weiß. Die Gesichter der Menschen lassen sich nur schwerlich erkennen. Plötzlich winkt ein Maskenmensch und man schaut zwei Mal hin und scannt ab nach vertrauten Erkennungsmerkmalen.

Von Scharen an Besuchern im Allee-Center kann wahrlich keine Rede sein. Die Leute schlendern in der Regel alleine, manchmal auch zu zweit die „Einbahnstraße“ entlang. Die meisten in gebührendem Abstand. Unter ihnen auch Iris Hein. „Ich finde es gut, dass alle eine Maske tragen“, betont sie. Das gebe ihr nämlich ein Gefühl von mehr Sicherheit. Sie vertritt die Meinung, dass an den Eingängen der Geschäfte kostenlos Masken ausliegen sollen. Wenn es eine Pflicht sei, müssen auch alle an Masken kommen können, sagt sie.

Info 300 Anzeigen gingen beim Ordnungsamt ein Anhörung Bei der Bußgeldstelle des Ordnungsamtes sind bisher 300 Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsverbot eingegangen. 220 Anhörungen hat die Bußgeldstelle verschickt. 35 Bußgelder zwischen 200 und 5000 Euro wurden verhängt.

Kostenlose Masken gab es gestern Morgen auf dem Friedrich- Ebert-Platz. Mitarbeiter der Stadtwerke haben sie verteilt an Fahrgäste der Busse. Sie waren schnell unter die Leute gebracht. Nicht nur in Einkaufsläden, auch in Bussen ist das Tragen von Schutzmasken seit gestern Pflicht.

Michael Taschka saß in mehreren Linien hinterm Steuer. Er fuhr die Busse 655, 642, 673 und 670. „Die Leute waren sehr diszipliniert“, sagt Taschka. Er habe während der Vormittagsfahrten keinen Fahrgast abweisen müssen, weil er keine Maske trug. Noch gibt es keine Probleme in den Bussen mit dem Abstand halten. Die Zahl der Fahrgäste ist überschaubar. Von Normalbetrieb ist der Öffentliche Nahverkehr weit entfernt.

Von Normalbetrieb ist auch die Buchhandlung Thalia weit entfernt. 25 Einkaufskörbchen stapeln sich neben dem Eingang. „Bei uns sind höchstens 20 Kunden gleichzeitig im Laden“, sagt Filialleiterin Gudrun Heeg. Das seien deutlich weniger Bücherfreunde als zu früheren Zeiten.

Inga Dammann würde gerne die Buchhandlung besuchen. Doch sie meidet das Risiko. „Ich gehöre zu der Risikogruppe“, sagt die Frau. Sie trägt auch außerhalb des Centers Mundschutz. Für die gehbehinderte Frau ist das Tragen der Maske anstrengend. Das Atmen fällt schwerer und die Brille beschlägt dauernd. „Ich gehe auch nur einmal in der Woche einkaufen“, sagt sie. Statt zu Thalia geht sie in die Bücherei, um Nachschub an Lesestoff zu holen. Zum Glück hat sie wieder geöffnet. Auch bei Gottlieb-Schmidt kann wieder eingekauft werden, dem Schreibwarenladen an der unteren Alleestraße, In diesem Bereich geht alles seinen ruhigen Gang. Elfi Drost berichtet von respektvollen Kunden mit Masken. Nur eine Ausländerin hätte die Aufforderung vor der Türe wohl nicht mitbekommen. Sie wollte einen Schwung Gelbe Säcke. „Die habe ich dann schnell herausgereicht“, sagt sie.