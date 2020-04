Kultur in Remscheid : Theaterleute wollen Krise sinnvoll nutzen

Innenstadt Die Techniker nutzen die Zeit ohne Vorstellungen, um die Bühne des Teo Otto Theaters in der Innenstadt auf Vordermann zu bringen. Die Musiker übertragen derweil Konzerte im Internet.

Der Vorhang bleibt unten. Auf unbestimmte Zeit. Die Techniker können aber Arbeiten erledigen, die ansonsten immer liegen bleiben und für die während der Spielzeit meist keine Zeit übrig ist. „Bei uns werden alle Scheinwerfer überprüft und alles ausgebessert , was möglich ist“, sagt Lutz Heinrichs, Geschäftsführer des Theaters. Arbeiten, die häufig in der Spielzeitpause anfielen, werden also vorgezogen. So wie zum Beispiel das Streichen der Rückwände im Orchestergraben mit schwarzer Farbe, damit die Konzentration auf die Bühne nicht von heller Farbe abgelenkt wird. Und auch die Besucherterrasse befindet sich in einem aufgehübschten Zustand. Die Mitarbeiter haben sie abgekärchert.

Am 27. Mai würde das nächste Philharmonische Konzert stattfinden. In vier Wochen also. Dieser Termin ist unwahrscheinlich. „Die Musiker sitzen zu Hause und üben“, sagt Stefan Schreiner, Geschäftsführer der Bergischen Symphoniker. Sie versuchen, mit Konzerten im Internet auf sich aufmerksam zu machen. Auf dem YouTube-Kanal der Symphoniker spielen kleine Ensembles in gebührendem Abstand. Onfire-Konzerte, Mitschnitte des WDR und Auftritte beim EWR-Konzert sind zu hören. „Wir haben

400 Zuhörer unseres Angebotes“, sagt Schreiner. Eine gute Quote, aber kein Ersatz für ein echtes Konzert. Ein 64-Mann-Orchester mit 1,50 Meter Abstand zu positionieren, sei möglich. In der Abstandsformation müsste häufiger geprobt werden. Doch was ist mit den Posaunen, Trompeten und der Tuba? „Was kommt da heraus? Darf man die einsetzen?“, fragt Schreiner. Er wartet auf klare Bestimmungen. Solange sitzen alle zu Hause und üben.