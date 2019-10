Aktion in Remscheid : Erste Kita-Rallye belebt die Allee

Das Karussell an der Alleestraße fiel bei der Kita-Rallye am meisten auf. Die Stationen waren in der Innenstadt verteilt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

3500 Kinder aus 60 Kindertagesstätten waren eingeladen, die Innenstadt zu erkunden und Punkte für ihre Kita zu sammeln. Und natürlich Karussell zu fahren. Die ISG verteilte Aktionspässe und lockte mit tollen Preisen.

Erstmals fand auf der Alleestraße eine Kita-Rallye statt. 3500 Kinder aus 60 Kindertagesstätten waren am Wochenende eingeladen, die Allee auf spielerische Art und Weise zu erkunden und wertvolle Punkte für ihre Kita zu sammeln. Die Aktion der Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Alleestraße kam bei den Teilnehmern gut an.

Eine Runde Karussell fahren, ausgelassen auf der Hüpfburg toben, sportliche Übungen im Allee Center und abschließend, mit bunt bemalten Schmetterlingsgesicht ein schickes Erinnerungsfoto in der Box. Gleich mehrere Stationen standen für die jungen Teilnehmer der ersten Kita-Rallye durch die Innenstadt auf dem Programm. Anna und ihre Freundin Lia entschieden sich am Samstagvormittag als Erstes für eine kurzweilige Fahrt auf dem bunt blinkenden Karussell: Die beiden Zweieinhalbjährigen stiegen gemeinsam in einen kleinen Bus ein und winkten freudig, jedes Mal, wenn sie an ihren Müttern vorbeifuhren. Gleich danach entschieden sich die Freundinnen für die Fahrt in dem auf- und abschwingenden Flieger in Form eines bunten Woody Woodpeckers. Annas Mama Bianca Rockenberg stieg mit auf die sich drehende Plattform, um den Mädels mit der Steuerung des kleinen Fliegers behilflich zu sein.