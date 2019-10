Kultur in Remscheid : Für den Posaunenchor wird es ernst

Eine Woche hat der Posaunenchor Lüttringhausen noch Zeit, um sich auf den Wettbewerb in Wuppertal vorzubereiten. Foto: Anna Mazzalupi

Lüttringhausen Der Posaunenchor Lüttringhausen tritt am 12. Oktober beim 10. Landes-Orchesterwettbewerb an. Seit gut einem halben Jahr übt der Chor für den Auftritt in der Historischen Stadthalle Wuppertal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anna Mazzalupi

Nur noch eine Woche, dann wird es ernst für die Musikerinnen und Musiker des Evangelischen Posaunenchores Lüttringhausen. Als einer von fünf Posaunenchören tritt er am 12. Oktober beim 10. Landes-Orchesterwettbewerb NRW an.

Mit rund 31 Mitgliedern ist er der größte Chor der fünf Teilnehmer in seiner Kategorie. Neben den Posaunenchören messen sich auch weitere Orchester von der Jugend bis zu den Erwachsenen in Disziplinen wie Big Band oder Streicher. Unter anderem stellt sich auch das Lenneper Kinder- und Jugendbalalaika-Orchester Druschba in der „Offenen Kategorie, Jugend“ der Herausforderung.

Info Posaunenchor probt immer freitags Wettbewerb Veranstalter ist der Landesmusikrat NRW in Verbindung mit der Stadt Wuppertal, der Bergischen Musikschule und den zuständigen Fachverbänden. Posaunenchor Proben freitags, 20 bis 22 Uhr, CVJM Lüttringhausen, Kontakt Sebastian Brüninghaus, Telefon 0 21 91 / 56 43 82.

Teilnehmen dürfen bei dem Contest alle Laienorchester. Einzige Bedingung: Nicht mehr als 20 Prozent der Orchestermitglieder dürfen Profis sein, damit die Chancengleichheit auch gegeben ist. Der Gewinner darf beim Deutschen Orchesterwettbewerb 2020 in Bonn antreten.

Für den Lüttringhauser Posaunenchor ist es nach 2011 bereits die zweite Teilnahme an dem Wettbewerb. Für Leiter Philipp Jeßberger hingegen wird es als Dirigent eine Premiere sein. Einige der Konkurrenten kennt er, da sie aus seiner Heimatregion stammen. Sie reisen aus Hamm, Bönen, Herford und Münster ins Bergische an. Das kleinste Ensemble besteht aus

16 Mitgliedern.

Gute Stücke für einen so großen Posaunenchor wie den Lüttringhauser einzustudieren, sei gar nicht so einfach, erklärt Jeßberger, der hofft, dass das von der Jury auch entsprechend honoriert wird. Die ausgewählten Arrangements reichen bis zu 13-stimmigen Interpretationen.

Seit gut einem halben Jahr übt der Chor mittlerweile für den Auftritt in der Historischen Stadthalle Wuppertal, hat die fünf zeitgenössischen Werke für den rund 20-minütigen Auftritt in der Tiefe bearbeitet. „Ich habe Stücke ausgewählt, die den Stärken des Chors entgegenkommen“, verrät der Dirigent.

Dazu zählen etwa die Suite über die Elbe oder auch Händels „Chaconne“. Sich mit der Handvoll Stücken über so einen langen Zeitraum bis in die Tiefe intensiv zu beschäftigen und am Ball zu bleiben, sei schon das Wichtigste, merkt der Chorleiter an.

Um sich entsprechend vorzubereiten, nutzte der Chor an zwei Terminen das sogenannte Tryout – ein Testspiel mit Publikum. Dadurch entstehe eine ganz andere Atmosphäre und ein wenig auch die Wettbewerbsstimmung, erklärt Jeßberger. Mit der ersten öffentlichen Probe vor einer Woche im Gemeindehaus am Ludwig-Steil-Platz fand zudem ein Ortswechsel statt. Auch das bereite auf die ungewohnte Atmosphäre vor.