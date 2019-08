Politik in Remscheid : Wolf: ISG muss ihre Aufgaben erledigen

Remscheid SPD-Fraktionschef Sven Wolf moniert im BM-Sommergespräch, dass bislang auf der Allee zu wenig passiert sei. Die von den Grünen geforderte Ausrufung des Klimanotstandes würde seine Fraktion im Rat unterstützen.

Klimanotstand Anders als CDU-Chef Jens Nettekoven hat Sven Wolf keine Sorgen, dass ein Ausrufen des Klimanotstandes durch den Rat nicht zu kontrollierende Konsequenzen haben könnte. Es gehe zunächst darum, öffentlich anzuerkennen, dass der Klimawandel von Menschen gemacht werde. Dann sollten konkrete weitere Maßnahmen überlegt werden, die die Stadt ergreifen könnte. Es sei in Remscheid schon einiges passiert. Als Beispiel nannte der SPD-Fraktionschef das städtische Gebäudemanagement. Remscheid produziere in seinen Gebäuden bereits weniger CO2 als in den Klimavorgaben gefordert werde. Wichtig sei der SPD, dass die Dinge des täglichen Lebens auch weiterhin für Menschen mit niedrigeren Einkommen „bezahlbar bleiben“.

Kommunalwahl-Themen Neben den bereits angesprochenen Dingen nennt Wolf die Qualität des Wohnens als wichtigen Punkt. Bei Nachbarschafts-Gesprächen etwa in Klausen oder in Hasten im Bereich der neuen Kita Arturstraße sucht die SPD seit einiger Zeit vermehrt das Gespräch mit den Bürgern, hört, wo der Schuh drückt. Die Liste der Wünsche und Nöte sei lang. In Klausen etwa gebe es Luft nach oben, was die Attraktivität des Wohnumfeldes angeht. Hier werde man aktiv, habe Kontakt mit der LEG. Generell könne man mit kleinen Impulsen viel tun, um die Aufenthaltsqualität in den Quartieren zu erhöhen. „Da kann man deutlich mehr machen.“ Vermeiden möchte Wolf, „dass wir im Wahlkampf anfangen, negative Dinge herauszustellen und uns gegenseitig unsere Stadt schlechtreden“.