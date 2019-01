Stadtentwicklung: ISG Allee zieht in den Zukunfts-Campus

Innenstadt Nach einem erfolgreichen Testlauf Ende 2018 mietet sich der „Zukunfts-Campus“ von Holger Häde längerfristig auf der Alleestraße ein. Künftig hat auch die ISG Alleestraße hier ihr Büro. Ziel der Partner ist es, mehr Synergien zu schaffen.

Als Beispiel für nachhaltiges Wirtschaften passt auch das gut ins Konzept, sagt Holger Häde, treibende Kraft im Zukunfts-Campus. Was Ende 2018 in dem seit Jahren leerstehenden Räumen eines Schuhgeschäftes auf der Allee ursprünglich als einmonatiger Testballon gestartet war, geht nun in die bereits zweite Verlängerung. Mit Vermieter Stefan Hertel hat sich Häde auf Mietbedingungen für ein ganzes Jahr geeinigt. Mut dazu machen ihm die vielen positiven Impulse und Synergien, die sich seit November über die Plattform auf der Allee ergeben haben. So will die Gründerschmiede künftig die Geschäftsideen der von ihr betreuten Start-Ups in den Räumen des Campus einer breiteren Öffentlichkeit vorstellen. Gut angekommen ist auch die Programmierstunde, die der Campus in der Alexander-von-Humboldt-Realschule abhielt. Einige Schüler kamen am nächsten Tag in das Geschäft auf der Allee, um das Thema noch mal zu vertiefen. Am Ende landete man mit dem Roboter im Allee-Center – und bekam dort viel Aufmerksamkeit. Dessen neuer Manager Nelson Vliet lud den Campus zu weiteren Kooperationen ein.