Lüttringhausen/Hasten : Rauch schnitt Bewohnern Rettungsweg ab

Lüttringhausen/Hasten Die Remscheider Feuerwehr war am Samstag bei zwei Bränden gefordert: Am frühen Morgen um 1.33 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Kellerbrand in die Lockfinker Straße gerufen. Dichter Rauch war in die außenliegende Treppe gezogen und schnitt den Bewohnern den Fluchtweg ab.

Sechs Menschen schafften es dennoch ins Freie und mussten vom Rettungsdienst auf Rauchvergiftung untersucht werden. Weitere Bewohner hatten sich an der Gebäuderückseite, an den im freien liegenden Wohnungseingängen, in Sicherheit gebracht.

Nicht ungefährlich war die Lage für die Feuerwehr im ausgedehnten, verrauchten Keller. Sechs Atemschutztrupps machten sich auf die Suche nach dem Brandherd. Erschwerend kam hinzu, dass aus ungeklärter Ursache eine Wasserleitung beschädigt war, so dass das Wasser zehn Zentimeter hoch stand. Eine geschmolzene Elektroleitung stellte in Kombination mit dem Wasserrohrbruch eine weitere Gefahr da. Neben der Berufsfeuerwehr war die Löscheinheit Lüttringhausen vor Ort.