Party in Lennep : Drei Tage Oktoberfest in Lennep

Lennep Für die Freunde bayrischer Ausgelassenheit beginnen am Freitag blauweiße Feiertage in Lennep.

Um 19 Uhr schlägt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz das erste Faß an. O’zapft is – und der Gerstensaft darf fließen. Wer mag, kann sich anschließend mit einer Maß in der Hand zum Fotoshooting in der Fotobox aufstellen und sich in seiner bajuwarischen Kluft ablichten lassen. Um 20 Uhr wird es dann schon etwas lauter. Dann zieht die „Musi“ ein. Diesmal wollen die „Donnervögel“ für eine zünftige Stimmung sorgen. Eine Stunde nach Mitternacht ist Zapfenstreich. Aber am nächsten Tag geht es weiter. Diesmal ist der Einlass bereits um 18 Uhr.